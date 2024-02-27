В селе Работино Запорожской области продолжаются тяжелые позиционные бои, большая часть населенного пункта находится в серой зоне. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости

«Позиционные ожесточенные бои в Работино продолжаются. Большая же часть Работино перешла в серую зону», – сказал Рогов, отметив, что российские войска освободили южную часть села, противник занял позиции на севере.

Работино – село на линии фронта в Запорожской области. Украинское командование преподносит его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на этом направлении. Рогов предположил, что Вооруженные силы Украины могут готовиться к отводу войск из Работино, об этом может говорить минирование территорий около населенного пункта.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов поделился мнением о скором освобождении села Работино российскими войсками.

Ранее в Запорожской области рассказали об эвакуации жителей села Работино.

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