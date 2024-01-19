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Рогов назвал безумством слова представителя НАТО о войне против России

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Рогов назвал безумством слова представителя НАТО о войне против России

Слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке войны против России являются безумством. Об этом РИА Новости заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России.

«Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены. Есть такое понятие как неприемлемый ущерб, выработанное западными стратегами в годы противостояния с Советским Союзом Запад прекрасно понимал, что если они сунутся на Советский Союз, то выжить они не смогут», — заявил Рогов.

Под неприемлемым ущербом обычно понимается величина предполагаемых потерь, которые понесет государство при эскалации конфликта до масштаба ядерной войны. Эта концепция предполагала, что потери при конфликте будут настолько высокими, что развязывание такой войны станет невозможным из-за отсутствия потенциального победителя.

До этого сенатор Константин Долгов заявил, что НАТО пугает людей Россией, чтобы отвлечь от внутренних проблем.

Ранее адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО готовятся к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

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