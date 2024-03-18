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Рогов объяснил значимость освобождения Мирного для ВС России

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Рогов объяснил значимость освобождения Мирного для ВС России

Для российской армии освобождение села Мирное Запорожской области имеет важное тактическое значение, заявил глава общественного движения “Мы вместе с Россией”, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Мирного в Запорожской области военнослужащими группировки войск “Восток”«”Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом”, – сказал Рогов РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС России освободили поселок Невельское на Донецком направлении.

Взято отсюда.

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