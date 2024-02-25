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Рогов сообщил об ожесточенных боях в селе Работино Запорожской области

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Рогов сообщил об ожесточенных боях в селе Работино Запорожской области

В селе Работино на Запорожском направлении начались ожесточенные бои, сообщил председатель общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.«

"Работино стало одной из самых горячих точек на Запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации", – сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, активно применяя беспилотники.

Собеседник информагентства добавил, что в случае ликвидации Работинского выступа “будет поставлен крест на результатах, которые украинская армия достигла за все время так называемого контрнаступления”, начатого в Запорожской области в июне 2023 года.

На прошлой неделе радио Sputnik сообщало об активизации боестолкновений на Запорожском направлении.

Взято отсюда.

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