В селе Работино на Запорожском направлении начались ожесточенные бои, сообщил председатель общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.«

"Работино стало одной из самых горячих точек на Запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации", – сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, активно применяя беспилотники.

Собеседник информагентства добавил, что в случае ликвидации Работинского выступа “будет поставлен крест на результатах, которые украинская армия достигла за все время так называемого контрнаступления”, начатого в Запорожской области в июне 2023 года.

На прошлой неделе радио Sputnik сообщало об активизации боестолкновений на Запорожском направлении.

Взято отсюда.