В Запорожской области обнаружен польско-украинский центр, который вел антироссийскую деятельность до начала СВО, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.«”В Бердянске обнаружили польско-украинский центр, который до начала спецоперации вел антироссийскую деятельность. Правоохранители установили, что общество осуществляло растление несовершеннолетних участников и с участниками подразделений запрещенных в России террористических организаций, “Азова”* и “Правого сектора”*, насаждало русофобию, проводило мероприятия по идеологической обработке и занятия по тактической медицине”, – написал Рогов в Telegram-канале.

По его словам, помещение центра обнаружили благодаря жительнице города, сообщившей правоохранителям о запрещенной символике, спрятанной в стенах учреждения.

Ранее радио Sputnik писало, что жалоб на русский язык на Украине в 2023 году стало на треть больше.

Взято отсюда.