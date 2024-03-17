Рогов: в Бердянске предотвращено покушение на доверенное лицо Путина

Сотрудники спецслужб РФ в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил глава общественного движения “Мы вместе с Россией”, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.«”Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб”, – сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что разыскиваются все причастные к подготовке теракта.

Накануне представители оперативных службах проинформировали, что в Бердянске сработало взрывное устройство. Сообщалось, что жертв нет.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ВС РФ пресекли попытки проникновения диверсантов на территорию РФ вблизи белгородского села Козинка

Взято отсюда.