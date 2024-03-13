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Рогов: ВС РФ наносят превентивные удары по линии обороны ВСУ на Запорожье

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Рогов: ВС РФ наносят превентивные удары по линии обороны ВСУ на Запорожье

Вооруженные силы РФ наносят превентивные удары по выстроенной украинскими войсками в Запорожской области линии обороны, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью РИА Новости.«

"Противник возводит несколько линий обороны на оккупированной им части области в глубине от трех до 20 километров от линии фронта. На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами. Замысел врага нам понятен", – сказал Рогов.

По его словам, удары преимущественно наносятся по первой линии обороны, которую противник пытается возвести вдоль линии фронта.

Радио Sputnik рассказало о продвижении российских войск на Запорожском направлении.

Взято отсюда.

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