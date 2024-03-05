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Рогов: ВС Украины перебросили подразделения «Азова» в район Работина

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Рогов: ВС Украины перебросили подразделения «Азова» в район Работина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают переброску техники и солдат, в том числе бойцов из батальона «Азов» (организация запрещена в России), в район населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ бросают в район Работина технику и живую силу, включая, собственно, армию, Нацгвардию и нацистские подразделения, «азовцев» и прочих», — сказал общественник.

Рогов утверждает, что ВСУ лишились на Запорожском направлении за сутки по меньшей мере 89 человек.

По его словам, украинские военные, прибывшие в Работино, сразу спешиваются и идут в атаку без какого-либо боевого построения. В настоящее время две трети населенного пункта находятся в так называемой серой зоне. Село полностью разрушено, поэтому закрепиться там очень непросто.

Рогов добавил, что со стороны как ВСУ, так и ВС РФ наблюдается усиление артиллерийского огня в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от Васильевки.

Накануне Рогов сообщил, что помимо Работино, сейчас бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

*   организация запрещена в России Что думаешь? Комментарии

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