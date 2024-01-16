Итальянская «Рома объявила об увольнении главного тренера команды Жозе Моуринью. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

«У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в «Роме», но мы считаем, что срочные изменения отвечают интересам клуба. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях», — говорится на сайте.

Вместе с португальским специалистом из клуба ушел и его тренерский штаб.

Моуринью работал в «Роме» с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата Италии «Рома», набрав 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует миланский «Интер» (51 очко).

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался от предложения возглавить азиатский клуб.

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