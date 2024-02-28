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Романцев о возможном отъезде игрока ЦСКА Чалова в Европу: это его личный выбор

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Романцев о возможном отъезде игрока ЦСКА Чалова в Европу: это его личный выбор

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что Федору Чалову может пригодиться опыт игры в швейцарском «Базеле», если он решит уехать в Европу, передает «Спорт-Экспресс».

«Не возьмусь судить о необходимость отъезда в Европу . Это личный выбор Чалова. Но если он все-таки решится, то ему точно пригодится опыт выступления в «Базеле». Ему не придется начинать с нуля», — сказал Романцев.

Чалов выступал за швейцарский «Базель» в первой половине 2022 года на правах аренды.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее Чалову посоветовали уйти из ЦСКА ради собственного роста.

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