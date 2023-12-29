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Роналду смеющимся смайликом отреагировал на рейтинг лучших футболистов года

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Роналду смеющимся смайликом отреагировал на рейтинг лучших футболистов года

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не согласился с рейтингом лучших футболистов года по версии Международной федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), оставив в комментариях к посту в соцсетях издания A Bola смеющийся смайлик.

Первое место в списке занял Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити», вторую строчку занял Килиан Мбаппе из французского «ПСЖ», замкнул тройку Лионель Месси из «Интер Майами».

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Следующий матч «Аль-Наср» проведет 30 декабря против «Аль-Таавуна». Матч состоится в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Команды выйдут на поле в 21.00 по московскому времени. Матч станет последним для «Аль-Насра» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Роналду станет лучшим бомбардиром 2023 года.

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