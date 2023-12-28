Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже

Самолет Ан-24, севший на реку Колыма в Якутии

. Решение по буксировке самолета Ан-24, приземлившегося вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, будет принято позже, предварительно, он не поврежден, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала “ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна”. Самолет принадлежит авиакомпании “Полярные авиалинии”, на борту находились 30 пассажиров, включая двух детей, и четыре члена экипажа, пассажиры доставлены в здание аэропорта сообщалось в Telegram-канале представителя Росавиации. Следственный комитет начал проверку.

“Сегодняшняя посадка самолета Ан-24 “Полярных авиалиний” на замерзшую реку Колыма в поселке Зырянка классифицирована как серьезный авиационный инцидент. Решение по буксировке Ан-24 будет принято позже. Предварительно: самолет повреждений не имеет. Аэропорт Зырянка работает штатно”, – говорится в сообщении.

Горняк22

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