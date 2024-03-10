Росавиация: в аэропорту Пулково введены ограничения

В аэропорту Пулково введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщает Росавиация. «

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 17:00 МСК 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения ведомства.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заверили в Росавиации.

Радио Sputnik ранее сообщило, что в Росгвардии назвали вероятную причину ЧП в Санкт-Петербурге.

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