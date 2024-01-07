У авиакомпаний Российской Федерации не имеется самолетов Boeing 737 MAX 9. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что в парке российских авиакомпаний нет самолетов подобного типа.

Ранее сообщалось, что Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) одобрило временную приостановку эксплуатации пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки в связи с недавним инцидентом с одной из дверей авиалайнера.

До этого США приостановили эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

5 января пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде после того, как из воздушного судна вылетел люк аварийного выхода. По словам одного из пассажиров, люк вылетел вскоре после взлета. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией и начал посадку. На борту самолета был 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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