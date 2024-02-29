Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов

Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Архивное фото

Военный ВСУ Евгений Булацик*, приказавший атаковать брянскую нефтебазу в 2022 году, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В октябре 2023 года СК России сообщил, что заочно обвинил командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгения Булацика* в террористическом акте после того, как он отдал приказ о сбросе двух бомб на территорию нефтеналивной станции ООО “НК “Русснефть-Брянск”.

“Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Булацик Евгений Богданович*, 12.02.1977 г.р., г. Львов Львовской области Украинской ССР”, – говорится на сайте.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

город Горняк

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