Росфинмониторинг внес обвиняемую в убийстве Дугиной в перечень террористов

Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото

Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

“Перечень террористов и экстремистов <…> Вовк Наталья Павловна*, 16.05.1979 г.р. , г. Мариуполь”, – говорится на сайте.

Также в перечень террористов и экстремистов включен предполагаемый сообщник Вовк* – гражданин Украины Богдан Цыганенко*.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк*.

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