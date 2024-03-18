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Росгвардейцы нейтрализовали БПЛА, пытавшиеся атаковать Белгородскую область

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Росгвардейцы нейтрализовали БПЛА, пытавшиеся атаковать Белгородскую область

Росгвардейцы нейтрализовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и квадрокоптеры, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ ( Росгвардия).

«Бандформирования киевского режима пытались атаковать БПЛА и квадрокоптерами одно из предприятий», — отмечается в заявлении.

Согласно информации ведомства, росгвардейцы выявили дроны и применили спецсредства борьбы с ними после чего беспилотники, начиненные взрывчаткой, потеряли управление, рухнули на землю и взорвались.

«Жертв и разрушений нет», — указывается в публикации.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в Белгороде 18 марта снова была запущена сирена ракетной опасности.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над Белгородской областью.

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