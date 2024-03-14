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Росгвардия вступила в бой с ДРГ, пытавшимися прорваться в Курскую область

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Росгвардия вступила в бой с ДРГ, пытавшимися прорваться в Курскую область

Росгвардейцы совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ отражают атаку вражеских ДРГ в Курской области, сообщили в Росгвардии. «

"Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино Курской области. Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооруженных Сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik рассказало о потерях украинских ДРГ при попытке атаковать территорию России.

Взято отсюда.

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