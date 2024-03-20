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Роскачество: Apple и Google не могут отключить смартфоны в России без ущерба

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Роскачество: Apple и Google не могут отключить смартфоны в России без ущерба

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил РИА Новости, что технически корпорации Google и Apple могут отключить все свои смартфоны в России, но им это невыгодно из-за огромного репутационного ущерба и возможных многомиллионных исков.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — заявил он.

Кузьменко добавил, что у Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у Google, но и там и там пользователи могут столкнутся с серьезными проблемами. Он уточнил, что владельцы iPhone могут получить полностью заблокированное устройство с потерей всех личных данных. При этом владельцы Android смогут извлечь пользовательские данные, но «воскресить» сам аппарат будет очень сложно и дорого.

При этом в компании «сомневаются, что зарубежные корпорации пойдут на этот шаг». Специалист уточнил, что дело не только в репутационном ущербе и многомиллионных исках. Кузьменко напомнил, что у компании Apple и Google нет условий для блокировки, так как при приобретении современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой страны конкретно гаджет был произведен.

Также он отметил, что в России присутствуют много иностранцев, и отделить их смартфоны от «местных» крайне сложная и дорогостоящая задача.

До этого основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro Антон Полилов заявил, что в техническом плане Apple может отключить все iPhone, а Google — неперепрошитые смартфоны на операционной системе Android на территории России.

Ранее сообщалось, что на iPhone разрешат устанавливать приложения в виде файлов, как на Android.

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