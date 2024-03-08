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«Роскосмос»: космонавты на МКС проголосуют через доверенных лиц

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«Роскосмос»: космонавты на МКС проголосуют через доверенных лиц

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Николай Чуб, Александр Гребенкин и Олег Кононенко примут участие в выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

В «Роскосмосе» агентству сообщили, что космонавты примут участие в выборах 15 марта через доверенных лиц.

В настоящее время на МКС находится еще один российский космонавт — Константин Борисов. По плану он должен покинуть станцию и вернуться ща Землю 11 марта.

Космонавт Александр Гребенкин прибыл на МКС 4 марта в составе экипажа миссии Crew-8. Вместе с ним на станцию прибыли астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс. Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с Космического центра имени Джона Кеннеди (США, штат Флорида).

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее сообщалось, что США планируют продолжать сотрудничество с Россией по МКС.

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