Роскосмос показал места, которые посетил Гагарин после полета

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток-1” перед стартом

Роскосмос по случаю 90-летия со дня рождения летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, показал снимки мест, которые он посетил после своего полета.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года.«“По стопам Гагарина: путешествие по миру”, – говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.

К посту прикреплены несколько спутниковых изображений, на которых запечатлены разные места со всего мира, находящиеся в Австрии, Греции, Египте, Индии, а также Японии.

Отмечается, что снимки сделал космический аппарат “Ресурс-П”.

Больше спутниковых фотографий, связанных с юбилеем со дня рождения легендарного космонавта, размещены на странице Роскосмоса в соцсети “ВКонтакте”, в альбоме “По стопам Гагарина: путешествие по всему миру”.

Радио Sputnik рассказало, как в Звездном городке прошел концерт, посвященный 90-летию со дня рождения первого в мире космонавта.

Взято отсюда.