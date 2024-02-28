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“Роскосмос”: специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту МКС

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"Роскосмос": специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту МКС

Специалисты “Роскосмоса” зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции (МКС), экипажу ничего не угрожает, сообщили в госкорпорации. «

"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

По данным госкорпорации, членам экипажа и станции из-за утечки ничего не угрожает.«”Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа”, – отметили в “Роскосмосе”.

Руководитель программы Международной космической станции в НАСА Джоэль Монтальбано ранее заявил об утечке на МКС. Он отметил, что место утечки расположено “в кормовой части российского сервисного модуля”, где происходит стыковка грузовых кораблей “Прогресс”.

Радио Sputnik ранее писало, что за обращением президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию будут следить из космоса.

Взято отсюда.

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