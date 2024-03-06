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Рособрнадзор: возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету появится в июне

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Рособрнадзор: возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету появится в июне

Выпускники получат возможность пересдать Единый государственный экзамен по одному из предметов на выбор уже летом 2024 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.«”Точно с июня месяца этого года эта возможность (пересдать экзамен по выбору, – ред.) у выпускников появится”, – приводит его слова РИА Новости.

Музаев пояснил, что в случае пересдачи результат первого экзамена будет аннулирован, поэтому выбрать наилучший балл не получится. Изменения также коснутся и расписания сдачи экзаменов, отметил глава Рособрнадзора.«”Мы знаем, что выпускная кампания – это сдача единого государственного экзамена – плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, чтобы он успел получить результат, и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат”, – сказал Музаев.

С предложением разрешить выпускникам пересдачу ЕГЭ по одному из предметов выступил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Радио Sputnik сообщало, что будущим агрономам могут снизить проходной балл ЕГЭ.Осторожно, дети!Изменения в ЕГЭ, поддержка семей, штрафы за ущемление кормящих мам29 февраля, 20:34

Взято отсюда.

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