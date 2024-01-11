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Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости гриппом и COVID-19 в январе

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Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости гриппом и COVID-19 в январе

Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости гриппом и COVID-19 во второй половине января, пишет “Парламентская газета”.«

"Возвращаясь в организованные коллективы, люди начинают активно обмениваться вирусами, и, как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января", – цитирует издание главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По данным ведомства, в первой неделе наступившего 2024 года число заболевших сократилось более чем наполовину по сравнению с последней неделей декабря, однако в Роспотребнадзоре считают, что в праздники люди просто реже обращаются к врачам.

Главный санитарный врач страны посоветовала чаще мыть руки и меньше контактировать с заболевшими.«”И самое главное – не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья”, – резюмировала Попова.

Радио Sputnik также сообщало, что, по словам профессора Петра Чумакова, эпидемия гриппа и COVID-19 носит сезонный характер.

Взято отсюда.

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