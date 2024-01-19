Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в московской школе

Организация питания в школах. Архивное фото

Информация о случаях пищевых отравлений в школе №2005 и других школах Куркино не соответствует действительности, сообщается в официальном Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

“В связи с размещением в Telegram-канале информации о случаях пищевых отравлений в школе №2005 района Куркино управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует, что указанная информация не соответствует действительности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 9 по 19 января в школе №2005 и других школах Куркино случаи острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в автоматизированной информационной системе государственного учета инфекционных и паразитарных заболеваний в Москве не значатся.

“Обращения от родителей, педагогов, администрации школ, на работу базовых предприятий питания, школьных пищеблоков в районе Куркино, а также информация от медицинских организаций о случаях пищевых отравлений, связанных с фактором питания в школах, в управление с начала 2024 года не поступали”, – уточняется в сообщении.

В пресс-службе столичного департамента образования и науки также опровергли агентству данное сообщение. В ведомстве уточнили, что в понедельник 15 января в школах №2005, 1298, 1387 и 1985 действительно детям давали блинчики на завтрак, как об этом писали, но никаких случаев с отравлением зафиксировано не было. Также никто из учеников или воспитанников не был госпитализирован с признаками отравления.

“В столичных школах строго контролируют питание. За качеством следят специалисты Роспотребнадзора, департамента образования и науки Москвы, а также МосГИКа. Помимо этого, в каждом учебном заведении работают профильные комиссии по питанию, в состав которых входят представители школ и родители. Они регулярно проводят мониторинг качества организации и условий питания”, – добавили в пресс-службе, отметив, что контроль продукции происходит на всех этапах.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник