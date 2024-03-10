Росприроднадзор конфискует льва, который напал на подростка в Саратове

Лев, напавший на девочку в Саратове

Росприроднадзор решил изъять льва, который напал на девочку в Саратове, и временно передать его в благотворительный фонд защиты животных “Дино” в Волгограде, сообщила служба в Telegram-канале.

Ранее управление СК РФ по региону сообщило, что 14-летняя девочка доставлена в больницу с травмами рук после нападения льва, которого содержат в вольере на территории одного из предприятий Саратова. По данным прокуратуры, лев 2 марта укусил девочку за обе руки. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Источник в силовых структурах уточнял РИА Новости, что, предварительно, молодой лев из вольера лапой притянул девочку к себе и покусал ей руки. В областном минздраве заверили, что угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет. «”Сотрудники службы по поручению прокуратуры РФ проверили ООО “Алькорр” (Саратов). На одном из предприятий компании – в конном клубе “Гармония” – на 14-летнюю девочку напал лев… В ООО “Алькорр” не смогли объяснить, кем, как и когда был приобретен лев. Никаких документов на него также получить не удалось. Росприроднадзор принял решение об изъятии дикого животного. Вопрос о месте постоянного содержания пока решается. Лев временно переедет в благотворительный фонд защиты животных “Дино” в Волгограде”, – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что специалисты побывали на месте, где лев напал на ребенка. “Специалисты осмотрели объект, на его территории действительно живет лев – самец возрастом около года. Опасный хищник содержится в вольере без крыши, в одном из углов клетки навален снег, от сугроба до верха вольера меньше метра – животное может выбраться. Место содержания не оборудовано предупреждающими знаками и дополнительными ограждениями”, – отмечается в сообщении.

горняк

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