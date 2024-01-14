Бывший солдат из Франции указал РФ на возможность Европы умереть самостоятельно

Европа находится в кризисе из-за некомпетентных властей, однако России освобождать ее, как в прошлом, нет никакой необходимости. Бывший солдат армии Франции, посещающий Донбасс, в разговоре с РИА Новости указал России на возможность Европы умереть самостоятельно.

Он настоял на том, чтобы ни одного солдата из России не отправляли на спасение Европы. По словам собеседника агентства, страны сами должны разобраться с местной элитой. «Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», — заявил Николя.

Бывший солдат из Франции также счел, что Европейский союз (ЕС) стал копией Советского Союза, но в то же время его идеалом является ЛГБТ (общественное движение, признано экстремистской организацией и запрещено в России). Помимо этого, как отмечается, экономика ЕС выходит из строя, так как власти некомпетентны.

Взято

отсюда

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