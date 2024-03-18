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Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

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Минобороны России сообщило об ударе по участникам совещания командиров СБУ и ВСУСюжетРоссийские войска

Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

Российские военнослужащие нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 18 марта, в ежедневной сводке сообщило российское Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ

СБУ атаковала заводы в российских регионах

В той же сводке о проведении специальной военной операции Минобороны отчиталось о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах. Помимо этого, российским войскам удалось занять более выгодные позиции на южнодонецком направлении и уничтожить украинский вертолет Ми-8.

Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

Ранее, 13 марта, агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что СБУ атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской областях при помощи дронов. Источник уточнил, что целью таких атак является уменьшение экономического потенциала России.

В тот же день стало известно, что брянская полиция задержала мужчину, планировавшего подорвать два здания в городе по заданию СБУ. Однако в последний момент он передумал и не стал приводить взрывное устройство в действие.

Ранее ВС РФ уничтожили один из самых секретных объектов ВСУ

В ночь на 8 марта Российская армия полностью уничтожила центр спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2». Отмечалось, что в 2020 году в комплекс были допущены специалисты НАТО.

Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

Информация об этом появилась в Telegram, позже ее подтвердил источник агентства ТАСС в силовых структурах.

«Овидиополь-2» — один из самых секретных объектов ВСУ, расположенный в Одесской области. В годы Советского Союза комплекс находился под управлением КГБ и осуществлял радиоэлектронную разведку и перехват информации, передаваемой по спутниковым каналам связи. После 1991 года выполнял аналогичные задачи в интересах украинских спецслужб.

Взято
отсюда

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