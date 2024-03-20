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Россия нарастила морской вывоз нефти

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Kpler: вывоз нефти из России морским путем вырос на 9,4 % в марте

Россия нарастила морской вывоз нефти

В первой половине марта 2024 года среднесуточный вывоз нефти из России морским путем вырос на 9,4 процента в сравнении с февралем и достиг уровня в 3,66 миллиона баррелей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

В сравнении с предыдущим месяцем показатель вырос на 314 тысяч баррелей в сутки. На подобную динамику повлиял ряд факторов, включая снижение объемов нефтепереработки на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

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Старший аналитик Kpler по рынкам нефти Виктор Катона уточнил, что на Нижегородском НПЗ НОРСИ показатель упал с 5,6 миллиона баррелей в сутки в января до 5,2 миллиона баррелей в феврале. Таким образом, разница составила порядка 400 тысяч баррелей. Атаки беспилотников привели к повреждению оборудования на российских НПЗ, что заставило отечественных нефтяников перераспределить выпавшие объемы сырья в пользу экспортных поставок, заключили в Kpler.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что атаки украинских беспилотников на российские НПЗ привели к снижению переработки сырья в стране на 600-900 тысяч баррелей в сутки. Как уточняли эксперты, подобная ситуация может оказать влияние на мировые топливные рынки.

Взято
отсюда

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