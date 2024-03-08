Полянский: Россия не планирует устранять Зеленского

Россия не планирует устранять президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призвал членов Совета безопасности ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?»

О том, что Россия не стремится к устранению Зеленского, говорил и первый зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Разговоры о возможной попытке устранения Зеленского появились после того, как во время его визита в Одессу по городу был нанесен удар российской армии. Как сказал сам украинский президент, российская сторона показала таким образом неуважение, так как вместе с ним в этот момент находился премьер-министр Греции.

Взято

отсюда

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