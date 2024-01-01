Россия продолжит наносить чувствительные удары по ВСУ, заявил Путин

Российская армия наносит существенный урон военной инфраструктуре Украины, военные продолжат делать это, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с участниками СВО в понедельник он обратил внимание, что Россия бьет по военным объектам на территории Украины “достаточно чувствительные” удары.«”Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после теракта в Белгороде, – ред.) такие удары были нанесены. И сегодня наносятся, и завтра будем это делать”, – ответил президент на вопрос, нужно ли вводить более жесткие меры воздействия на противника.

Радио Sputnik сообщило, что Путин назвал терактом недавний массированный обстрел ВСУ Белгорода.

Взято отсюда.