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Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

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МО РФ: в 2024 году Россия запустит семь баллистических ракет

Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

По словам представителей ведомства, за последние пять лет ракетные войска провели 20 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что мобильную группу ракетных войск специального назначения (РВСН) России перевооружили с подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» на «Ярсы» — новое вооружение получила последняя мобильная группа РВСН в Тверской области.

В конце 2023 года Агентство противоракетной защиты США и компания Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Отмечается, что система дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.

Взято
отсюда

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