Полянский: РФ запросила на 22 марта заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации на Украине 22 марта. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Он попросил представителей стран НАТО разъяснить логику их решение по Украине. Полянский обратил внимание, что Североатлантический альянс выставляет Россию в качестве агрессора, при этом «пуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад».

В частности, дипломат сослался на расследование газеты New York Times, согласно которому, сразу после переворота на Украине на границе с РФ появились «мощнейшие разведывательные станции [Центрального разведывательного управления] ЦРУ».

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