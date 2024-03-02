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Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене

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Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы. «

"Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.", – говорится в электронной базе данных суда.

Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена).

Также сегодня по аналогичной статье арестовали Коротича П.А, сообщается в картотеке инстанции.

Деталей обоих дел в суде не раскрыли, как и не сообщили других сведений о фигурантах.

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Взято отсюда
Источник

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