Россиян Егорову и Коротича арестовали по делу о госизмене

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Егорову по статье о госизмене, следует из картотеки Мещанского суда Москвы. «
"Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.", – говорится в электронной базе данных суда.
Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена).
Также сегодня по аналогичной статье арестовали Коротича П.А, сообщается в картотеке инстанции.
Деталей обоих дел в суде не раскрыли, как и не сообщили других сведений о фигурантах.
новости горняк
Взято отсюда
Источник