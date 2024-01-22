Россиян предупредили о магнитной буре во вторник

Магнитная буря накроет Землю 23 января, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как следует из прогноза института, пика активности магнитные бури достигнут в 06:00 и 12:00 мск. Предполагается, что возмущение магнитного поля достигнет уровня G1, что по шкале оценивается как слабая (максимальный уровень – G5).

Радио Sputnik сообщало, как действовать в случае недомогания из-за магнитных бурь.

Взято отсюда.