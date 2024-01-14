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Россиян предупредили о риске отказа в пенсии

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Юрист Соловьев заявил о риске отказа в пенсии при нехватке баллов или стажа

Россиян предупредили о риске отказа в пенсии

Заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал обращаться за назначением пенсии заранее, чтобы Социальный фонд успел отыскать все необходимые данные. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев напомнил, что можно обратиться в территориальный орган Соцфонда, если до даты назначения выплаты осталось два года и менее. В большинстве случаев эксперты находят необходимую информацию и проверяют ее достоверность при обращении за месяц.

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При этом юрист заявил, что существует риск отказа в пенсии при нехватке баллов или стажа. По его словам, особенно внимательно в фонде относятся к льготному стажу, который позволяет выйти на досрочную пенсию. Исключением служит социальная пенсия, положенная гражданам без трудового стажа. Средний размер этой выплаты составляет 13,5 тысячи рублей, ее назначают с 65 лет для женщин и с 70 — для мужчин.

В ноябре Соловьев анонсировал повышений пенсии у 32 миллионов россиян в 2024 году и напомнил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля.

Взято
отсюда

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