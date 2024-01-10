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Россиян предупредили о штрафах за хранение вещей на лестничной площадке

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Россиян предупредили о штрафах за хранение вещей на лестничной площадке

Россиян за хранение вещей на лестничной площадке могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, рассказал заместитель исполнительного директора центра “ЖКХ Контроль” Андрей Костянов.«”Складирование вещей на лестничной площадке рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей”, – предупредил эксперт в интервью телеканалу “Москва 24”.

Если нарушение требований пожарной безопасности привело к пожару, повреждению чужого имущества и причинению вреда здоровью, штраф увеличивается до 40-50 тысяч рублей, заметил Костянов.

Радио Sputnik также сообщало, что в Самарской области мусоровоз лишил газа десятки домов.

Взято отсюда.

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