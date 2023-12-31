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Россиян предупредили об опасности смешивания разных видов алкоголя

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Терапевт Казакова предупредила об опасности смешивания разных видов алкоголя

Россиян предупредили об опасности смешивания разных видов алкоголя

Когда человек смешивает различные виды алкогольных напитков, он неосознанно выпиваете больше. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала терапевт Марина Казакова. Также врач напомнила, что безопасной дозы алкоголя не существует.

«Употребление разных видов напитков вряд ли опьянит сильнее, чем употребление одинакового количества одного вида. Многие исследования показывают: употребление большого количества алкоголя часто сопровождается смешиванием разных видов. Также смешивание напитков может быть сигналом начинающейся алкогольной зависимости», — предупредила Казакова.

Терапевт объяснила, что печень может перерабатывать в час около 30 граммов водки, или 120 граммов красного сухого вина, или 330 граммов пива.

При употреблении более одного напитка дополнительное количество алкоголя накапливается в крови и тканях. Поэтому более безопасно потягивать напитки в течение новогодней ночи, а не пить шотами

«Стакан воды между тостами поможет взбодриться и избежать обезвоживания, что уменьшит тяжесть потенциального похмелья, если человек не переусердствует с алкоголем. Также следует закусывать питательной пищей с высоким содержанием белка или жиров — это помогает замедлить усвоение организмом алкоголя», — посоветовал врач.

При этом Казакова рассказала, что на сегодняшний день проведено мало исследований о взаимодействии различных видов алкоголя друг с другом.

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Ранее эксперты предупредили, что после Нового года стоимость импортного алкоголя в России начнет повышаться — ожидается рост цен на европейские вина и игристые напитки в среднем на 10 процентов. К весне-лету 2024 года они могут подорожать уже на 50 процентов. Аналогичная ситуация ожидается и на рынке российских вин — по прогнозам аналитиков, они поднимутся в цене на 10-30 процентов.

Взято
отсюда

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