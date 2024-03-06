АТОР: средняя стоимость отдыха в Египте в марте составит 188 тысяч рублей

Российским путешественникам назвали среднюю стоимость отдыха в популярных курортных странах в марте 2024 года. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, поездка в Египет обойдется в 188 тысяч рублей на одного с перелетом, а в Таиланд — в 257 тысяч рублей. Средняя длительность отдыха в любой из стран при этом составит от 8 до 11 дней. Тур в ОАЭ на семь ночей будет стоить 219 тысяч рублей с перелетом, аналогичное путешествие в Турцию — от 103 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились в Саудовскую Аравию, турпоток в эту мусульманскую страну вырос вдвое. Уточняется, что ее посещают как с религиозными целями (паломничество в Мекку и Медину), так и с целью отдыха.

Взято

отсюда

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