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Россиянам предсказали сроки укрепления рубля

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Аналитик Антонов предсказал укрепление рубля после новогодних праздниковСюжетКурс доллара:

Россиянам предсказали сроки укрепления рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм» предсказал сроки укрепления рубля. По его словам, российская валюта подорожает после новогодних праздников, когда на рынок вернутся экспортеры, а Центробанк начнет продавать валюту.

Эксперт пояснил, что в праздничные дни торги проходят в узком диапазоне, их участники пытались сыграть на понижение рубля, но в дальнейшем начали продавать валюту. Это привело к незначительным колебаниям курса в районе 90-91 доллара.

С 9 января возможно краткосрочные движения в поддержку рубля, уточнил Антонов. Среди причин — внесение изменений, запрещающих обременения и аресты активов на счетах типа «С» и «И», где, в частности, хранятся заблокированные средства инвесторов из недружественных стран.

Кроме того, на рынок начнут возвращаться экспортеры, которые обязаны продавать валютную выручку. Центробанк нарастит продажу валюты в рамках своих операций. Все эти факторы окажут положительное влияние на рубль, курс снова опустится ниже 90 рублей за доллар, он прогнозируется на уровне 88,90 рубля, полагает аналитик.

Ранее кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов рассказал, что в 2024 году курс доллара составит 90-95 рублей.

Взято
отсюда

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