Исследование «Работа.ру»: большинство мужчин обсуждают с коллегами работу

В ходе совместного опроса сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники» 3,5 тысячи россиян назвали популярные у мужчин темы разговоров на работе. Об этом аналитики сообщили «Ленте.ру». Респондентам предоставили возможность сделать множественный выбор.

Согласно результатам исследования, большинство мужчин — 81 процент — обсуждают с коллегами профессиональные вопросы. Далее популярные темы для разговоров касаются личных интересов. 22 процента опрошенных предпочитают обсуждать автомобили и технику, 19 процентов — ремонт дома или квартиры, 17 процентов — семью и детей. По 12 процентов россиян сплетничают об отношениях между сотрудниками и рассказывают про домашних животных, а девять процентов мужчин говорят о спорте.

Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе.Как это бьет по мировой экономике?«Я танцевала, пела, веселилась»Как вечеринки премьер-министра Финляндии возмутили финнов и едва не погубили ее карьеру

44 процента респондентов считают, что с коллегами стоит общаться на темы, которые выходят за рамки профессиональных вопросов, и искать общие увлечения, в том числе с мужчинами. 67 процентов участников опроса верят, что взаимные интересы позитивно влияют на атмосферу в коллективе.

По данным «Одноклассников», с мужчинами на работе можно говорить об автомобилях, юморе, спорте и рыбалке. Посты именно по этим тематикам собирают наибольшее количество реакций и комментариев от мужской аудитории соцсети.

Ранее россиянки рассказали о мужчинах с самыми привлекательными профессиями. Выяснилось, что женщинам больше всего нравятся работники IT-сферы. Кроме того, в число потенциальных кандидатов в мужья вошли сотрудники нефтегазовой, банковской и финансовой отраслей.

Взято

отсюда

украина последние новости на сегодня , новости онлайн