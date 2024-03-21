реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Россияне отвернулись от ипотеки

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

TYMY: число заявок на ипотеку снизилось на 25 процентов

Россияне отвернулись от ипотеки

В начале 2024 года количество заявок на ипотеку в России упало из-за ужесточения требований к заемщикам, а также на фоне возможного пересмотра Центробанком (ЦБ) ключевой ставки. О том, что граждане фактически отвернулись от ипотеки, со ссылкой на данные аналитиков платформы TYMY сообщают «Известия».

По данным экспертов, в январе текущего года число заявок на жилищный кредит было на 25 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичный параметр для февраля относительно второго месяца 2023-го снизился на пять процентов. За первые две недели марта россияне отправили на пять процентов меньше заявок, чем в тот же период годом ранее. При этом специалисты отметили, что одобрений ипотеки от банков в феврале нынешнего года оказалось на 11 процентов больше относительно того же месяца 2023 года, а в первой половине марта — на 5,5 процента больше, чем год назад.

Кроме того, добавляют аналитики, на протяжении первого квартала падали и показатели конверсии одобренных заявок в выданные кредиты. Так, в январе конверсия из одобрения в выдачу составляла 27 процентов, в феврале — 21 процент, за первые три недели марта — примерно 19 процентов. Причиной этому стала информация о том, что ЦБ может пересмотреть ключевую ставку 22 марта. Кроме того, часть россиян решила отложить поиск и покупку жилья, наблюдая за выборами президента РФ и экономическими событиями в стране.

«На просмотры приходит по сто человек»Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

Эксперты поясняют, что в данный момент часть заемщиков получают одобрение, чтобы зафиксировать текущие условия кредитования, однако не торопятся со сделкой по этим условиям, рассчитывая на изменения. Принимать решение многие из них собираются после решения Центробанка о ключевой ставке. В TYMY спрогнозировали всплеск выдач ипотеки в течение следующих трех месяцев с учетом полученных одобрений на сегодняшний день в случае, если ключевая ставка будет повышена или останется без изменений, и волну новых заявок на оформление жилищных кредитов и дополнительное сокращение выдач по старым, если ставка будет снижена.

Днем ранее стало известно, что после запуска льготной ипотеки для учителей молодой педагог из столицы сможет оформить ссуду на студию площадью 22-66 «квадратов».

Взято
отсюда

украина последние новости на сегодня война , новости часа

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск на Алтай и поделилась снежными фото

Телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск на Алтай и…

Российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай.…

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной…

Главврач консультативно-диагностической поликлиники №14 Дмитрий Денисов поделился радостью — в…

“Дорога весьма плохая”: почему автоперевозчики отменяют “водные” маршруты

“Дорога весьма плохая”: почему автоперевозчики отменяют “водные” маршруты

Из-за контакта с водой у автобуса даже могут отказать тормоза…

Энергетики Бийской ТЭЦ вывели в капитальный ремонт турбину №1

Энергетики Бийской ТЭЦ вывели в капитальный ремонт турбину №1

Это позволит увеличить надежность работы основных узлов, снизить потери тепла…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp