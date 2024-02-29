Исследование «Работы.ру»: 37 процентов сотрудников не довольны своими офисами

37 процентов россиян не довольны офисами, в которых работают, рассказали «Ленте.ру» аналитики «Работы.ру» и «Ремонта со СберУслугами». Исследователи выяснили, что большинство сотрудников не устраивает неудобная мебель, отсутствие тихих мест и дефицит свободного пространства.

«37 процентов респондентов не довольны офисами, в которых работают. Позитивно свой офис оценивают в сумме 42 процента россиян. Среди тех, кому не нравится их офис, 75 процентов отметили неудобную мебель, 50 — отсутствие тихих мест. Еще 50 процентов россиян поделились, что у них на работе мало пространства», — рассказали аналитики.

Также некоторые офисные работники оказались недовольны отсутствием кухни, плохим освещением рабочих мест, дизайном офисов и недостатком растений.

Большинство сотрудников, довольных своими офисами, особенно выделили возможность работы в собственном кабинете. Еще 29 процентов порадовались хорошему освещению, 20 процентов выделили дизайн, 15 — наличие зон для отдыха.

«25 процентов респондентов, которые проголосовали за вариант “другое”, поделились, что им нравятся коллеги и чистота в помещении», — добавили аналитики.

Руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова также отметила, что дизайн рабочего помещения напрямую влияет на самочувствие и работоспособность сотрудников. Если работники чувствуют себя комфортно на рабочем месте, они могут достигать лучших результатов.

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Взято

отсюда

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