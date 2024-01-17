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Россияне сговорились и попытались продать 206 свертков с наркотиками

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В Свердловской области суд приговорил трех мужчин за попытку продать наркотики

Россияне сговорились и попытались продать 206 свертков с наркотиками

В Свердловской области суд приговорил Александра Першина, Дмитрия Пичугина и Артура Шаманаева к колонии строгого режима за попытку сбыть наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Першин проведет в местах лишения свободы восемь лет и один месяц, Пичугин — девять лет, а Шаманаева отправили в колонию на семь лет. Всех троих признали виновными по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.

По версии следствия, в 2021 году осужденные вступили в сговор для сбыта наркотических средств и распределили между собой роли. Першин купил синтетическое наркотическое средство, а его подельники расфасовали запрещенные вещества в 206 свертков, подготовив для последующего сбыта. После Першин и Шаманаев взяли с собой 92 свертка и прибыли в Ревду, где разместили их в 40 тайниках.

Мужчин задержали с поличным. Наркотики изъяли силовики.

Ранее в Новосибирске суд приговорил участника организованной преступной группы (ОПГ) к девяти годам колонии строгого режима за попытку сбыта более 20 килограммов наркотиков.

Взято
отсюда

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