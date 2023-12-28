Россияне смогут бесплатно переводить сами себе до 30 млн рублей в месяц

Россияне смогут бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц, сообщает пресс-служба Банка России.«”Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП (Система быстрых платежей, – ред.) начнет действовать с 1 мая 2024 года – в одно время со вступлением в силу соответствующего закона”, – говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

При этом отмечается, что размер переводов без комиссии одного человека другому (С2С-переводы) останется прежним – 100 тысяч рублей в месяц.«”Комиссия за перевод сверх этой суммы не изменится – 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.”, – добавили в Банке России.

Радио Sputnik сообщало, что банки РФ запустили оплату по QR-коду через СБП за границей.

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