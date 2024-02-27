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Россиянин описал один город Европы словами «большое разочарование»

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Россиянин описал один город Европы словами «большое разочарование»

Российский путешественник побывал в Брюсселе и пожаловался на грязь и неухоженность города. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Столица Евросоюза — большое разочарование», — такими словами описал россиянин этот город Европы. Он обратил внимание, что негативный образ города создается по пути из аэропорта в центр.

Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?

«Выбиты окна в ангарах, все изрисовано дурацкими граффити, в отстойниках стоят полусгнившие вагоны и электровозы, — рассказал он. — Повсюду мусор, покрытые слоем копоти кусты, валяются куски металла, пустые бутылки, какое-то тряпье».

Блогер обратил внимание, что в жилой части Брюсселя повсюду идут стройка или замена коммуникаций, а там, где тротуары не перекрыты, дороги разбитые и плохо отремонтированные. «Мусор на улицах под ногами — как вишенка на торте», — заключил автор.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов ранее выразил мнение, что российские туристы не хотят ехать в Европу, потому что она потеряла прежний лоск. Он отметил, что турпоток в ЕС снизился в том числе из-за обострившихся на Западе проблем миграционного характера.

Взято
отсюда

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