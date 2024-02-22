реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Россиянин похитил браслет и повредил автомобиль бывшей девушки

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Россиянина отправили под арест за кражу браслета у бывшей девушки

Россиянин похитил браслет и повредил автомобиль бывшей девушки

В Нижегородской области 28-летнего россиянина отправили под домашний арест по делу о грабеже и повреждении чужого имущества. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2022 году злоумышленник похитил у своей бывшей девушки серебряный браслет и повредил ее автомобиль. Отмечается, что экс-возлюбленные являлись бывшими коллегами по службе в органах внутренних дел. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в феврале в Каменске-Уральском (Свердловская область) местная жительница сдала в полицию 19-летнего внука, который украл у нее 25 тысяч рублей.

Взято
отсюда

новости дня сегодня , дне новости день

горняк22 телеграм
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили беспилотник

Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили беспилотник

БПЛА самолетного типа с гербом Украины. Архивное фото Губернатор Белгородской…

Узнать больше
В Свердловской области потушили пожар в торговом павильоне

В Свердловской области потушили пожар в торговом павильоне

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото Спасатели потушили…

Узнать больше
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов

Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов

Зенитный ракетный комплекс “Стрела-10” в зоне спецоперации. Архивное фото Силы…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp