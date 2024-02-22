Россиянина отправили под арест за кражу браслета у бывшей девушки

В Нижегородской области 28-летнего россиянина отправили под домашний арест по делу о грабеже и повреждении чужого имущества. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2022 году злоумышленник похитил у своей бывшей девушки серебряный браслет и повредил ее автомобиль. Отмечается, что экс-возлюбленные являлись бывшими коллегами по службе в органах внутренних дел. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в феврале в Каменске-Уральском (Свердловская область) местная жительница сдала в полицию 19-летнего внука, который украл у нее 25 тысяч рублей.

Взято

отсюда

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