В ХМАО мужчина отдал мошенникам 500 тысяч рублей, надеясь заработать на крипте

В Нижневартовске (ХМАО) 39-летний местный житель отдал мошенниками 500 тысяч рублей, надеясь быстро заработать на криптовалюте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Мужчина увидел рекламу о быстром заработке, перешел по ссылке и начал общаться с человеком, который предложил заработать на торгах криптовалютой. Аферист заявил, что для этого житель Нижневартовска должен перевести ему деньги и ждать первый заработок через три-пять дней. Пострадавший поверил, сделал это, а после мошенник перестал выходить на связь, забрав себе его деньги.

Россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее пожилая учительница из Норильска лишилась квартиры и сбережений из-за действий мошенников.

Взято

отсюда

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