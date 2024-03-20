реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Россиянка описала женщин Милана фразой «сохранили вневременную элегантность»

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Россиянка описала женщин Милана фразой «сохранили вневременную элегантность»

Российская тревел-блогерша побывала в Милане и рассказала о том, как одеваются люди в модной столице Италии. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что больше всего ей бросались в глаза итальянские пожилые женщины. «Мне кажется они сохранили какую-то вневременную элегантность, которой, к сожалению, современной моде не всегда хватает», — пояснила россиянка.

Мужчины же, по ее словам, были одеты по-разному. «Кто — по-деловому, кто — совсем обычно. В этот раз увидела мало стильно одетых мужчин в городе», — такими фразами описала жителей Милана блогерша.

«Побуду разрушителем легенд»Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?Роскошный курорт в Италии манит мировых звезд.В чем его феномен и как живет место, где знаменитости на каждом шагу?

Молодые женщины, в отличие от мужчин, любят выделяться из общей массы какими-нибудь яркими вещами или сочетать несовместимые, на первый взгляд, предметы гардероба, добавила путешественница.

«В центре количество стильных людей в разы больше, чем где-нибудь на окраине города. Хотя я бы не сказала, что контраст сразу же заметен. Однозначно видно, что одеваются люди более продуманно, чем, скажем, в Венеции. Соответствуют статусу города, так сказать», — рассказала автор отзыва.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила со знакомым итальянцем, который несколько лет работал в брендовом магазине Милана. Иностранец признался, что внешний вид клиентов из России его удивлял: по его словам, они всегда были «при полном параде».

Взято
отсюда

последние новости на сегодня 2023 , новости на сегодня 2023

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Многодетные семьи освободят от курортного сбора в Белокурихе

Многодетные семьи освободят от курортного сбора в Белокурихе

Меру введут, чтобы поддержать данную категорию в Год семьи, которым…

Россия нарастила морской вывоз нефти

Россия нарастила морской вывоз нефти

Kpler: вывоз нефти из России морским путем вырос на 9,4…

Россиянка описала женщин Милана фразой «сохранили вневременную элегантность»

Россиянка описала женщин Милана фразой «сохранили вневременную элегантность»

Российская тревел-блогерша побывала в Милане и рассказала о том, как…

Бывшие прихожане стали зрителями ушедшей в порно священнослужительницы

Бывшие прихожане стали зрителями ушедшей в порно священнослужительницы

Daily Mail: бывшая священнослужительница рассказала об интимных фото прихожан Бразильская…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp