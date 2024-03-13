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Россиянка расправилась с мужем с помощью стеклянной бутылки

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Жительница Ревды поссорилась с мужем и расправилась с ним стеклянной бутылкой

Россиянка расправилась с мужем с помощью стеклянной бутылки

В Свердловской области задержали 39-летнюю россиянку, подозреваемую в расправе над супругом с помощью бутылки. Об этом в среду, 13 марта, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 10 марта жительница города Ревды находилась в состоянии алкогольного опьянения, что привело к ссоре с мужем. После взаимных оскорблений женщина схватила со стола стеклянную бутылку и ударила мужчину по голове, а после нанесла удар не разбившейся частью тары. Полученные ее мужем ранения оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие медики не смогли спасти ему жизнь.

Россиянку задержали. Следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

6 марта сообщалось, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал местную жительницу, обвиняемую в совершении расправы над подругой.

Взято
отсюда

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